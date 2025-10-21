Ligue des Champions : Luis Enrique réagit au festival du PSG du revenant Ousmane Dembélé

Le PSG se souviendra de cette soirée. En déplacement du côté de Leverkusen, le champion d’Europe en titre s’est offert la plus large victoire de son histoire en Ligue des Champions (7-2). Tout ou presque a souri aux Parisiens ce soir avec six buteurs différents ce soir (Pacho, Doué X2, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé pour son retour, et Vitinha) et une maîtrise quasi-totale sur les événements.

La suite après cette publicité

«Le sentiment est très positif car on a très bien joué. On a eu des occasions nettes et on a mérité la victoire», a entamé Luis Enrique sur Canal+ après le coup de siffle finale. L’Asturien a presque mis de côté le rouge de Zabarnyi et ses deux penaltys concédés, alors que plus tôt, Andrich avait lui aussi été expulsé. «Ça a été un peu bizarre car avec le joueur expulsé, c’est devenu un match différent à dix contre dix.»

Luis Enrique salue la prestation des siens

Le PSG était déjà dominateur à onze contre onze, ce fut encore pire à dix contre dix. Quelques instants après le sortie prématurée du défenseur ukrainien, le PSG en a collé 3 en sept minutes pour mener 4-1 à la pause. La messe était déjà dite. «Je pense que c’est toujours compliqué de jouer à l’extérieur. Tu ne peux pas tout contrôler, mais on a fait comme d’habitude notre travail et on peut être fier de cette équipe» poursuit le coach parisien.

La suite après cette publicité

Pour achever cette belle soirée, il fallait un but de Dembélé pour son retour. Celui est arrivé trois minutes après l’entrée du nouveau Ballon d’Or. «Dembélé a marqué comme beaucoup de buts de l’année dernière, avec Barcola à la passe. C’est bien de voir cette connexion entre les joueurs. Je suis content de récupérer les joueurs comme lui et Marquinhos.» Le Brésilien est lui resté sur le banc ce soir, alors que le PSG a pris la tête du classement.