La réponse cinglante de l’OL à Castello Lukeba

Rien n’est épargné à l’Olympique Lyonnais. De l’éviction houleuse de Jean-Michel Aulas au mercato estival particulièrement compliqué en passant par des résultats désastreux et la colère des supporters, le club rhodanien traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Et pour couronner le tout, les joueurs qui ont quitté le navire mettent publiquement en cause la direction.

C’est le cas de Castello Lukeba qui, conscient de son image dégradée auprès des supporters, a tenu à rétablir sa vérité en livrant sa version du mercato estival. Vendu pour 35 M€ au RB Leipzig, le défenseur central, qui avait tout pour devenir le patron de la défense lyonnaise, a clairement rejeté la faute sur les dirigeants lyonnais, coupables de ne lui avoir jamais proposé de prolongation de contrat.

L’OL pointe du doigt l’entourage de Lukeba

Or, cette version est contestée par le club, qui a tenu à démentir les propos de son ancien joueur. « L’OL dément formellement les informations mises en avant par Castello Lukeba pour justifier son départ du club et tient à affirmer que la réalité est bien différente. L’OL a formulé plusieurs offres de prolongation dès la fin de l’année 2022 qui ont toutes été refusées par les représentants du joueur. Ces derniers ont affirmé fin décembre que Lukeba avait pris la décision de partir dès la fin de la saison 2022-2023 », expose le club au quotidien L’Equipe.

Non seulement l’OL dément, mais il assure que c’est bien le clan Lukeba qui a manoeuvré pour aboutir à un départ. « À l’initiative de l’OL, des discussions ont malgré tout repris courant avril et ont abouti à une fin de non-recevoir signifiée par les nouveaux conseillers de Lukeba, qui n’ont jamais cessé de rappeler fermement la volonté du joueur de quitter le club. L’OL souligne enfin que Castello Lukeba, dans le cadre du rendez-vous avec John Textor, a fermement rappelé sa détermination à quitter le club pour rejoindre Leipzig. »

Castello Lukeba ne nie pas avoir demandé son départ auprès de John Textor, mais c’était selon lui la conclusion d’un manque de considération de l’OL et d’une absence totale d’offres. Reste à savoir qui dit vrai quant à l’existence d’une ou plusieurs propositions de prolongation de contrat. Une chose est certaine, l’OL se laisse moins malmener sur le terrain médiatique que sur le rectangle vert…