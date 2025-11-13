Mehdi Dorval : « Mon rêve est de devenir un élément clé des Fennecs »

C’est le dernier rassemblement avec la CAN pour les nations africaines. L’occasion pour les sélections de l’autre côté de la Méditerranée de faire les derniers réglages avant une compétition très attendue au Maroc. Pour l’Algérie, les prochains mois seront cruciaux. Avec une CAN importante chez son voisin, surtout après deux échecs cuisants lors des dernières éditions, les Fennecs vont également retrouver la Coupe du monde cet été, douze ans après leur dernière participation au Brésil. Ainsi, les joueurs qui sont présents pour ce rassemblement de novembre dans la liste de Vladimir Petkovic ont un grand coup à jouer. C’est le cas de Mehdi Dorval. Convoqué, le latéral de Bari a les armes pour devenir un incontournable des Fennecs à l’avenir.

La suite après cette publicité

Mehdi Dorval, un joueur très apprécié en Italie

Natif de Paris, le défenseur latéral est polyvalent. Une pré-disposition qui lui permet d’être très important dans le système de Bari. Même s’il évolue au poste de défenseur gauche cette saison, Dorval a joué à de nombreuses reprises en tant que défenseur droit depuis sa signature à Bari en 2022. Pour preuve, l’ancien pensionnaire du centre de formation d’Amiens a joué 38 rencontres en tant que défenseur gauche, contre 37 en tant que latéral droit selon le site spécialisé Transfermarkt. Capable également d’évoluer plus haut en tant que milieu gauche, Dorval a décrit ses principales qualités à notre micro : «je me considère comme un latéral polyvalent et dynamique. Ma principale qualité est ma capacité à jouer sur les deux côtés, ce qui me donne une vraie flexibilité tactique. J’aime beaucoup apporter le soutien offensif tout en restant solide défensivement. Pour continuer à progresser, je travaille surtout sur ma régularité dans les performances et mon impact lors des phases décisives des matchs.»

Pour être capable d’évoluer à droite et à gauche, il faut forcément un sacré bagage technique. A l’aise avec le ballon, l’ancien d’Aubervilliers dispose d’un atout majeur : son ambidextrie. Une habileté qui fait la différence et sur laquelle a travaillé depuis des années l’intéressé : «être ambidextre est un réel avantage. Ça résulte de beaucoup d’entraînement mais aussi de ma curiosité pour apprendre et m’adapter aux besoins de l’équipe. Cette polyvalence me permet d’avoir plus d’opportunités sur le terrain et de répondre aux différentes demandes des entraîneurs. C’est un atout précieux pour évoluer sereinement dans ma carrière.» Une carrière qui ne fait que démarrer pour le joueur de 24 ans. Issu de la génération 2001, Dorval a connu un parcours sinueux jusqu’au monde professionnel et a dû s’exporter en Italie pour exploser. Après des expériences en Serie D, le couteau suisse est repéré par Bari et s’est fait un nom rapidement avec le club italien.

La suite après cette publicité

Dorval veut devenir un cadre de l’Algérie et se livre sur son avenir

Revenant de loin, Dorval vise encore plus loin pour la suite de sa carrière. Cité du côté de Naples il y a quelques saisons, l’ambidextre n’a toujours pas eu l’occasion de s’exprimer à l’échelon supérieur jusqu’ici. Auteur d’un but et une passe décisive en onze rencontres cette saison, l’international algérien arrive dans sa dernière année de contrat. L’occasion pour lui de rejoindre l’élite italienne l’an prochain quoi qu’il arrive ? «Être convoité par un club de ce calibre est une vraie reconnaissance, ça montre que je suis sur la bonne voie, confesse Dorval. La Serie A est un championnat exigeant tactiquement et techniquement, et je suis convaincu que mes qualités peuvent me permettre de m’y imposer à condition de continuer à travailler dur chaque jour.» Né à Paris, le fils d’un père réunionnais et d’une mère algérienne pourrait retourner au bercail l’été prochain. Une idée qui est dans sa tête même s’il reste concentré sur ses missions avec son club actuel, quinzième de Serie B : «mon objectif est avant tout de continuer à progresser, de jouer régulièrement et d’avoir un rôle important dans mon équipe actuelle. Un retour en France pourrait être envisagé, surtout si une belle opportunité se présente, mais je reste concentré sur ma saison en cours et à construire étape par étape mon avenir.»

Vous l’aurez compris, un avenir en club flou à quelques mois de la fin de son bail. Pourtant, dans sa tête, Mehdi Dorval reste sûr d’une chose qu’il souhaite réaliser pour son futur : devenir incontournable avec l’Algérie. N’ayant jamais hésité à représenter la nation de sa mère, le numéro 93 de Bari n’a disputé que 23 minutes sous la tunique algérienne jusqu’ici. C’était lors du dernier rassemblement où il a été appelé pour la première fois de sa jeune carrière par les Fennecs. Une fierté sur laquelle le latéral compte forcément capitaliser. Convaincant lors de son entrée face à l’Ouganda (2-1), Dorval veut enchaîner et participer aux éventuels succès de la sélection à l’avenir. Pour ce faire, il faudra se défaire d’une concurrence toujours plus féroce chez les Verts au poste de latéral (Aït-Nouri, Hadjam, Atal, Chergui, Belghali). «La concurrence est effectivement très relevée, c’est ce qui pousse chacun à se surpasser, avoue le défenseur de Bari. À court terme, je veux m’intégrer pleinement dans le groupe national et gagner la confiance du sélectionneur. À long terme, mon rêve est de devenir un élément clé des Fennecs et de contribuer aux succès de l’équipe sur la scène internationale.» Mehdi Dorval a de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Et il a assurément les qualités pour aller au bout de ses projets.