PSG : Luis Enrique répond sèchement sur les violences du 17 octobre

À la veille du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, les tensions qui ont secoué la France lors des manifestations du 17 octobre ont également soulevé des interrogations autour du maintien de la rencontre. Malgré les violences survenues dans plusieurs villes, le ministre de l’Intérieur a confirmé que le match ne serait pas annulé. Présent en conférence de presse avant ce rendez-vous européen, Luis Enrique a été interrogé sur le contexte sécuritaire et sur les éventuelles inquiétudes entourant la tenue de la rencontre. L’entraîneur parisien a toutefois rapidement recentré le débat sur le terrain, refusant de s’exprimer davantage sur la situation.

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« Non. Je ne suis pas la personne idéale pour parler de ce sujet, je suis ici pour parler de foot. Nous n’aimons pas ce type de violence. Dans mon cas, il faut rester concentré sur le match de foot. Non, je n’ai pas peur, aucune peur. J’espère que le match pourra se dérouler dans les conditions habituelles », a déclaré le technicien espagnol. Une réponse ferme, fidèle à sa volonté de ne pas se laisser détourner de l’enjeu sportif, alors que le PSG s’apprête à retrouver le Barça dans une affiche particulièrement attendue sur la scène européenne.