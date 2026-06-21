CdM 2026 : une grand-mère a vendu son billard à la sélection anglaise

L’histoire va en faire sourire plus d’un. Lynne Brown, une grand-mère habitant à Overland Park, près de Kansas City, a vécu le moment le plus inattendu de sa vie. Alors qu’elle a vendu sa vieille table de billard pour 700 dollars sur Facebook Marketplace, l’acheteur n’était pas vraiment celui qu’elle pensait être… puisque c’est l’équipe d’Angleterre qui participe à la Coupe du Monde 2026 qui a acheté le jeu ! En quelques heures, un bénévole et une équipe de déménageurs sont donc venus chez elle pour démonter et embarquer le meuble.

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« Ça nous a complètement rapprochés de l’événement » a-t-elle indiqué à The Athletic, avant de poursuivre. « J’espère que la bonne énergie de la table aidera l’Angleterre. Si ils gagnent la Coupe du Monde, je prends tout le crédit et ça ira dans la lettre de Noël de la famille ». Pour que les joueurs de Thomas Tuchel passent du bon temps entre les entraînements et les matchs, l’équipe voulait des équipements de loisirs dans la banlieue de Prairie Village. C’est désormais réglé avec une table de ping-pong, des jeux vidéo… et le billard.