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Ligue 1

OM : la fortune astronomique de Frank McCourt a augmenté

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Frank Mc Court en tribunes à l'Orange Vélodrome @Maxppp

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une grave crise financière et vient de boucler un mercato estival sans la moindre recrue malgré plusieurs départs, les supporters marseillais voient la colère gronder. Alors que Frank McCourt a décidé de ne pas injecter le moindre sou cet été. Une décision qui a été perçue comme une trahison par les fans de l’OM. Et les récentes nouvelles du portefeuille de l’actionnaire américain ne devraient pas plaire aux supporters.

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En effet, dans ce climat très tendu, le magazine Forbes vient de dévoiler la fortune personnelle de Frank McCourt, désormais estimée à 1,548 milliard de dollars. Un chiffre étourdissant qui risque de raviver les tensions, d’autant plus que sa fortune aurait augmenté ces derniers mois, passant de 1,5 à 1,548 milliard.

Pub. le - MAJ le
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