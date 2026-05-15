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Real Madrid : la séquence glaciale entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham

Par Tom Courel
1 min.
Jude Bellingham @Maxppp

La vidéo traduit parfaitement l’ambiance qui règne dans la capitale espagnole. Hier soir, après la rencontre contre le Real Ovideo (2-0), les joueurs du Real Madrid ne sont pas restés très longtemps sur la pelouse avec leurs fans pour célébrer la victoire. Et un certain Kylian Mbappé n’était d’ailleurs pas le bienvenu comme on a pu le constater lors de la réaction des socios à son entrée. Par ailleurs, un de ses coéquipiers l’a même snobé : Jude Bellingham.

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👀 Se termina el partido y Mbappé se marcha solo a vestuarios... incluso Bellingham pasa por su lado ¡y ni le mira! 📲 @jdelriomuradas
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Dans leur jardin, les deux coéquipiers se sont croisés avant de filer aux vestiaires. Le milieu de terrain anglais est passé à côté du meilleur buteur de Liga, et Belligham ne lui a montré aucun signe d’importance. Si l’atmosphère est glaciale en interne, après des polémiques toujours autant médiatisées, cette nouvelle séquence pourrait faire du bruit.

Pub. le - MAJ le
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