« Je m’appelle Kylian Mbappé » : l’incroyable histoire du parfait homonyme du capitaine des Bleus

Une incroyable coïncidence qui risque de faire parler dans les prochaines heures. Dans un entretien accordé au média Pluriel, le parfait homonyme de Kylian Mbappé, actuellement sur le continent américain pour disputer la Coupe du Monde, a raconté son quotidien et quelques séquences pour le moins déroutantes. Âgé de 18 ans, le jeune homme porte, en effet, le même prénom et nom de famille que le capitaine des Bleus. «Je m’appelle Kylian Mbappé. C’est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille», insiste-t-il d’ailleurs face caméra avant de livrer une première expérience loufoque. «Un jour, je tombe sur les contrôleurs sauf que je n’avais plus de batterie et je n’avais pas mon Pass Navigo, je l’avais complètement oublié. Ils me demandent mon nom et mon prénom. Du coup, je leur dis, 'Kylian Mbappé'. Il y a un mec qui commence à s’énerver. Il me dit 'on n’a pas le temps pour tes blagues’ et il me parle mal. Je leur explique calmement. Ils ne voulaient rien savoir et ils me disaient 'on va attendre la police si tu continues à nous mentir».

La suite après cette publicité

Il s'appelle Kylian Mbappé, pas l'illustre joueur de football, mais un jeune homme de 18 ans qui partage le même prénom et nom, avec une orthographe identique et une sonorité sans différence notable.



Selon ses parents, c'était totalement fortuit, ils ont opté pour ce prénom… pic.twitter.com/8uOVPw8Y1O — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) June 17, 2026

Si son nom a donc failli l’envoyer au poste de police, il précise par ailleurs que ses parents n’avaient aucune intention de rendre hommage à l’attaquant madrilène en choisissant ce prénom. «Je leur ai posé la question et mes parents m’ont répondu que c’était le total hasard. On a neuf ans de différence, mais dès qu’il a un peu explosé à partir de la Coupe du monde 2018, on a commencé à me parler de lui». Mais ce n’est pas tout. Outre un prénom et un nom commun, les deux Kylian Mbappé partagent également des origines camerounaises et une passion pour le football. «Au foot, on est bons tous les deux. Je fais du foot depuis six ans. J’ai joué en club à Roissy-en-Brie et à Torcy, en Seine-et-Marne. On me compare souvent à lui. Mais moi, je voulais juste jouer au foot et m’amuser. (…) Il y a deux ans, on devait faire un match dans le 93 (le département d’origine de l’ancien joueur du PSG, NDLR). Je ne vous explique pas, tout le match je me suis fait vanner. 'T’as pas son niveau’, 't’es pas bon comme lui’», raconte enfin le plus jeune d’entre eux.