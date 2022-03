LdC (F) : une grande Katoto offre la victoire au PSG face au Bayern Munich

Le PSG prend une sérieuse option dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, les Parisiennes l'ont emporté 2-1 grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto. L'attaquante a d'abord bénéficié d'un corner de Däbritz mal dégagé par la défense pour ouvrir le score d'une lourde frappe sous la barre (1-0, 19e). Le second but est également parti d'un corner tiré par Baltimore, cette fois repris victorieusement de la tête (2-0, 71e).

La suite après cette publicité

Malgré quelque temps fort du Bayern et surtout deux poteaux signés Lohmann (66e et 79e), le PSG a su faire le dos rond pour s'en remettre à la meilleure buteuse de son histoire. Les Allemandes ont tout de même fini par réduire le score par l'intermédiaire de Bühl sur coup-franc (2-1, 84e). Il s'agira de conserver ce but d'avance lors du match retour au Parc des Princes le 30 avril prochain. Ce rendez-vous se tiendra peut-être sans Däbritz, blessée avant la pause de ce quart de finale aller. Ce soir, le Real Madrid accueille le Barça pour une revanche du Clasico des hommes.