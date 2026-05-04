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Ligue 1

OL : le verdict est tombé pour Khalis Merah

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Khalis Merah ici face au FC Bâle @Maxppp
Lyon 4-2 Rennes

Sorti sur civière dimanche après s’être fait marcher sur le bras lors du match de l’OL contre Rennes (4-2), Khalis Merah a fait l’objet d’examens médicaux ce lundi. Le milieu de 19 ans, auteur d’un bon match et sur une très bonne dynamique, avait tout de même pu fêter la victoire avec ses coéquipiers, le bras droit en écharpe et avec une poche de glace sur le poignet.

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Bonne nouvelle pour Lyon : il ne s’agit que d’un simple hématome comme l’explique L’Equipe. Merah sera donc disponible pour le déplacement à Toulouse dimanche (21h), dans le cadre de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Pour rappel, l’OL est actuellement troisième de Ligue 1 et se doit de gagner tous ses matches jusqu’en fin de saison pour valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
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