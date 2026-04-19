PSG : l’étrange disparition d’Ibrahim Mbaye

Révélé et lancé il y a deux saisons par Luis Enrique, le tout jeune Ibrahim Mbaye s’est fait un nom petit à petit dans l’effectif parisien. Du haut de ses 18 ans à peine, il avait pleinement gagné sa place dans la rotation du coach espagnol, au point même de rapidement faire ses débuts avec la sélection sénégalaise avec une CAN 2025 remarquable.

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Mais voilà, depuis son retour de CAN justement, le jeune ailier parisien a petit à petit disparu des radars. Avant la compétition, il avait disputé 19 matches sur 25 possibles avec Paris. Depuis son retour de CAN, il n’est apparu qu’à 6 reprises (sur 17 matches). Convoqué, il n’entrait plus dans la rotation et se contentait de quelques miettes. Pire encore, depuis le dernier rassemblement de mars avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye n’a pas joué une seule minute avec le PSG. Remplaçant toute la rencontre face à Toulouse, il n’a pas foulé une seule seconde la pelouse lors de la double confrontation du PSG face à Liverpool. Il a ainsi joué seulement 190 minutes en 2026.

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Un choix de Luis Enrique

Une situation qui pouvait laisser place aux doutes sur un léger malaise au PSG. Ce dimanche matin, le doute a été entièrement levé puisqu’Ibrahim Mbaye ne figure même pas dans le groupe parisien pour la réception de l’OL. S’il n’a jamais été mentionné dans un rapport médical du club pour expliquer cette absence, certains laissaient quand même le bénéfice du doute. Mais le journaliste Fabrizio Romano a rapidement mis fin au suspense.

Selon les informations du journaliste italien, Ibrahim Mbaye a bien été écarté par Luis Enrique. Le coach espagnol a décidé de se passer de lui pour cette rencontre et c’est donc un choix purement sportif. De quoi relancer clairement le sujet autour de son avenir dans la capitale puisque le jeune Sénégalais est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League ces dernières semaines. On devrait en savoir plus dans les jours à venir, mais la situation d’Ibrahim Mbaye au PSG s’est dégradée à vitesse grand V.