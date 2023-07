Une nouvelle accusation de viol contre un joueur de Premier League

Stupeur en Angleterre ! Quelques jours après la fin du procès de Benjamin Mendy, une nouvelle affaire extra-sportif vient d’être révélée au grand jour outre-Manche. En effet, la presse britannique relaye ce vendredi qu’un autre joueur de Premier League est accusé de viol par une jeune femme qui a souhaité rester anonyme. L’identité du joueur impliqué dans cette affaire n’a pas non plus été révélée. La victime présumée, âgée de 19 ans lors des faits, explique que le footballeur, qu’elle n’a jamais croisé par le passé, l’a abordée dans sa propre chambre lors d’une fête organisée chez elle, il y a huit ans.

« Ce dont je me souviens ensuite, c’est que ma colocataire était de retour dans ma chambre, qu’elle frappait à la porte et qu’elle me demandait : “Qu’est ce qui se passe?” », a-t-elle expliqué lors d’une interview accordée au Daily Mail. Dans la foulée, la jeune femme a révélé que l’agression a été entièrement filmée par le footballeur en question, s’empressant ensuite de partager les images à l’ensemble des invités. Le média britannique ajoute cependant que la jeune femme n’a pas encore envisagé de porter plainte : « Honnêtement, pourquoi envisagerais-je de faire appel à la police quand je sais à quel point il est difficile de faire passer un dossier devant le service des poursuites de la Couronne. Si l’affaire est portée devant le tribunal, vous êtes complétement anéantie par un avocat qui vous fait sentir inutile. Le système n’est pas là pour protéger les victimes des violences sexuelles. »

