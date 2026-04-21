Nantes : énorme sanction pour Vahid Halilhodžić

La commission de discipline de la LFP a tranché concernant Vahid Halilhodžić. L’entraîneur du FC Nantes a écopé de quatre matchs de suspension après son expulsion et son comportement lors de Nantes-Brest, dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (1-1). Très remonté contre l’arbitrage, il s’en était pris verbalement aux officiels après le carton rouge infligé à Dehmaine Tabibou. « Vous n’avez pas honte ? », avait-il lâché à M. Guillaume Paradis.

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Le technicien nantais manquera le déplacement des Canaris au Parc des Princes, face au PSG mercredi, ainsi que les trois rencontres suivantes contre Rennes, l’OM et Lens. Il pourra faire son retour pour la dernière journée face à Toulouse. Dans le même temps, son adjoint Patrick Collot a été suspendu un match ferme (plus un avec sursis), tandis qu’Éric Blahic assurera l’intérim sur le banc contre Paris. À noter que la commission a parallèlement annulé le carton rouge de Tabibou, validant ainsi la révision demandée après le revirement de l’arbitre.