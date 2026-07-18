OL - Slavia Prague : les compositions sont tombées

L’OL poursuit sa préparation avec un quatrième match amical. Les Lyonnais affrontent le Slavia Prague ce vendredi à 19h en Allemagne (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato) et veulent étirer leur série, après avoir remporté toutes leurs rencontres de préparation.

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Pour ce match qui se disputera en deux périodes de 60 minutes, Fonseca aligne un 4-3-3 avec Maitland-Niles et Abner pour encadrer une charnière Mata-Kluivert. Tessmann, Tolisso et Morton forment l’entrejeu tandis que Himbert est présent en pointe, épaulé sur les ailes par Boudache et Duranville.

Les compositions :

OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner - Tessmann, Tolisso, Morton - Boudache, Himbert, Duranville.

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Slavia Prague : Marlovic - Konecny, N’Guessan, Chaloupek, Pitak - Diakité, Sadilek, Labik - Mubarak, Sturm, Chytil.