PSG : Sergio Rico cambriolé pendant le match face à Montpellier

Alors qu’il disputait un match de Ligue 1 contre Montpellier ce vendredi avec le PSG, Sergio Rico a été cambriolé. Son appartement de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a été forcé pendant la nuit.

Selon les informations du Parisien, c’est dans la nuit de vendredi à samedi pendant la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Montpellier que des cambrioleurs ont pénétré dans l’appartement du gardien espagnol pour voler 25 000 euros en liquide. Ils ont aussi dérobé des montres et des bijoux de luxe, mais la valeur n’a pas encore été estimé nous apprend le quotidien français. C’est en rentrant du match aux alentours de 2h20 du matin que l’ancien gardien de Séville a découvert que son domicile avait été forcé. Il y a un an déjà, Marquinhos avait aussi fait l'objet d'une tentative de cambriolage en plein match.