La préparation du PSG contre Chelsea fait débat, Arteta lance un immense défi à Arsenal

Comment le PSG s’organise avant d’affronter Chelsea

L’heure est à la préparation avant le match retour des 8es de finale de Ligue des champions contre Chelsea pour le Paris Saint-Germain. Le Parisien s’interroge quand même, « est-ce que ne pas jouer est une fausse bonne idée ? » Paris ne joue pas ce week-end, puisqu’ils ont reporté leur match face à Nantes au 22 avril. Les hommes de Luis Enrique ont donc 6 jours pour préparer le match retour contre Chelsea. Alors que les Blues ont un match à jouer ce samedi à 18h30 contre Newcastle en Premier League. Mais existe-t-il un vrai avantage ? «C’est bien pour que les joueurs récupèrent. On aime avoir du temps pour préparer les matchs», avait expliqué Luis Enrique après le match contre Chelsea. Le PSG en avait profité la saison dernière contre Aston Villa, pour préparer au mieux le match retour. Les joueurs ne vont pas avoir une période de repos complet, mais vont plutôt se régénérer et travailler certains points spécifiques pour aborder au mieux cette rencontre. Le groupe ne perdra pas le rythme avec 6 jours de repos.

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Mikel Arteta répond aux critiques sur le jeu d’Arsenal

Arsenal est tout en haut ! Mikel Arteta a défendu le style de jeu d’Arsenal, souvent critiqué pour son manque de spectacle et sa dépendance aux coups de pied arrêtés. L’entraîneur des Gunners a pris l’exemple du match entre Barcelone et Newcastle cette semaine en Ligue des champions pour illustrer la réalité de la Premier League. Selon lui, même une équipe réputée pour son tiki-taka comme le Barça peut être bousculée par l’intensité et le pressing des clubs anglais. Il estime que ce championnat impose un football plus physique et différent de celui pratiqué en Espagne. Malgré les critiques, Arteta assure que son équipe reste concentrée sur son objectif : conserver sa place en tête et lutter pour le titre. Il rappelle aussi qu’Arsenal est encore engagé dans quatre compétitions et préfère se concentrer match après match.

Le Barca retrouve enfin Gavi

Après une longue période marquée par deux graves blessures au genou avant ses 22 ans, Gavi s’apprête enfin à retrouver les terrains. Victime d’une rupture du ligament croisé en 2023 accompagnée d’une atteinte au ménisque, Gavi est resté plus d’un an éloigné des terrains. Le club a pris beaucoup de précautions pour préparer son retour, tant sur le plan physique que mental. Les spécialistes expliquent que, après ce type de blessure, la récupération psychologique est aussi importante que la guérison du genou. Le milieu espagnol devra retrouver confiance dans son corps et canaliser son intensité habituelle pour éviter une rechute. Le staff du Barça prévoit donc un retour progressif afin de protéger un joueur considéré comme essentiel pour l’avenir du club. Ce retour tombe d’ailleurs à point nommé pour les Catalans. Le milieu de terrain barcelonais est actuellement touché par plusieurs blessures : Frenkie de Jong ne devrait revenir que dans environ un mois, tandis que Marc Bernal et Eric Garcia sont sortis diminués lors du match face à Newcastle mardi dernier. Dans ce contexte, la présence de Gavi pourrait rapidement devenir précieuse pour renforcer l’entrejeu blaugrana.