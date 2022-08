Arkadiusz Milik explique le choix Juventus

La suite après cette publicité

Présenté ce lundi à la presse, Arkadiusz Milik, qui portera le numéro 14, en a dit plus sur son choix de rejoindre la Juventus. «C'est un moment spécial dans ma vie. Jouer dans un si grand club a toujours été mon objectif et maintenant c'est génial. Maintenant, je dois tout donner et marquer. Je vais bien physiquement, j'ai marqué en France, mais le passé ne compte pas, seul ce que je vais faire ici et les pages que vais écrire avec la Juventus compteront».

Le Polonais a ajouté : «je sais que je peux aussi jouer aux côtés d'un autre attaquant, je l'ai aussi fait en équipe nationale. Le coach décidera comment m'utiliser. Le niveau de la Serie A a toujours été élevé et maintenant il est encore plus élevé (...) Quand jouerons-nous contre le Napoli ? Je n'ai pas regardé le calendrier, ce qui m'intéresse c'est que nous jouons contre la Spezia mercredi. La suite appartient à l'histoire. A Naples ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu et j'ai fini par partir». L'aventure turinoise peut commencer pour Milik !