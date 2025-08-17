PSG : Gonçalo Ramos a failli imiter Pedro Miguel Pauleta

Gonçalo Ramos a failli inscrire un but mémorable en Ligue 1. Sur un ballon glissé par Fabián Ruiz sur la gauche de la surface, l’attaquant portugais a devancé la sortie d’Anthony Lopes et enroulé son tir dans un angle fermé. Malheureusement pour l’ancien joueur de Benfica, le ballon est venu heurter la barre transversale à la 42e minute.

Un parallèle portugais s’impose naturellement : ce geste rappelle le célèbre but de Pauleta contre l’OM. Comme l’ancien buteur du PSG, Gonçalo Ramos a montré sa capacité à se jouer des gardiens dans les angles les plus fermés, laissant entrevoir une attente déjà immense pour cette nouvelle saison.