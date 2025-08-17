Ligue 1
PSG : Gonçalo Ramos a failli imiter Pedro Miguel Pauleta
1 min.
@Maxppp
Gonçalo Ramos a failli inscrire un but mémorable en Ligue 1. Sur un ballon glissé par Fabián Ruiz sur la gauche de la surface, l’attaquant portugais a devancé la sortie d’Anthony Lopes et enroulé son tir dans un angle fermé. Malheureusement pour l’ancien joueur de Benfica, le ballon est venu heurter la barre transversale à la 42e minute.
La suite après cette publicité
L1+ @ligue1plus – 21:33
Gonçalo Ramos tout proche d'un but mémorable ! 🤩Voir sur X
Elle vous rappelle quelque chose cette action ? 🇵🇹🦅
#FCNPSG
Elle vous rappelle quelque chose cette action ? 🇵🇹🦅
#FCNPSG
Un parallèle portugais s’impose naturellement : ce geste rappelle le célèbre but de Pauleta contre l’OM. Comme l’ancien buteur du PSG, Gonçalo Ramos a montré sa capacité à se jouer des gardiens dans les angles les plus fermés, laissant entrevoir une attente déjà immense pour cette nouvelle saison.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer