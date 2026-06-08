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CdM, Espagne : trois stars absentes pour le match face au Pérou

Par Tom Courel
1 min.
Lamine Yamal avec l'Espagne @Maxppp

Alors que l’Espagne se rend au Mexique pour son dernier match de préparation face au Pérou (dans la nuit de lundi à mardi), trois talents de la Roja manquent à l’appel. Comme l’indique El Partidazo de COPE, Lamine Yamal, Nico Williams et Víctor Muñoz ne voyageront pas à Puebla (Mexique) et resteront au camp de base de Chattanooga au Tennessee pour récupérer, suite à leurs problèmes musculaires.

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Le sélectionneur des champions d’Europe 2024, Luis de la Fuente, a privilégié la prudence pour ce rendez-vous. En effet, les trois joueurs espagnols vont poursuivre un travail individualisé afin d’être prêts pour le premier match de la compétition internationale, face au Cap-Vert. Désormais, les objectifs sont fixés : les stars doivent être à 100% le 15 juin prochain.

Pub. le - MAJ le
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