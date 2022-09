JT Foot Mercato : le Barça veut déjà virer 4 poids lourds du vestiaire

La suite après cette publicité

Plusieurs départs sont prévus au Barça

L'été a été agité en Catalogne tant dans le sens des départs que des arrivées. Néanmoins, le Barça reste un peu sur sa faim puisque l'opération dégraissage n'a pas été une réussite totale. Une opération que les Blaugranas vont reconduire dès l'hiver prochain. Selon Sport, le club catalan veut se séparer de plusieurs gros salaires de son vestiaire. Quatre joueurs sont visés: Frenkie de Jong, Memphis Depay, Jordi Alba et Gerard Piqué. Concernant les deux premiers cités, rien de nouveau puisque le Barça a tenté de les pousser vers la sortie tout l'été sans réussite. En revanche, les deux historiques du club ne sont plus des titulaires en puissance. Le club catalan a déjà préparé leurs successions avec les arrivées de Marcos Alonso, d'Andreas Christensen et de Jules Koundé dans l'axe de la défense. C'est donc logiquement que Piqué et Alba sont poussés vers la sortie, d'autant que les deux hommes pèsent lourd dans les finances du club.

Houssem Aouar pourrait voir son avenir bouleversé

Le joueur de 24 ans était proche de signer cet été à Nottingham Forrest. Mais la gourmandise des Gones a tout fait capoter. Priorité de l'OGC Nice dans les dernières heures du mercato, Houssem Aouar est finalement resté à Lyon. Un problème pour le club rhodanien puisque sa situation contractuelle reste inchangée et qu'il sera libre de discuter avec n'importe quel club à partir du 1er janvier. Sauf que la donne a changé. Impressionnant à l'entraînement depuis quelques jours, le joueur de 24 ans semble en pleine possession de ses moyens et postule forcément à une place dans le onze de Peter Bosz. C'est en tout cas une volonté claire en interne. Le club présidé par Jean-Michel Aulas envisagerait donc de proposer une prolongation de deux ans à Houssem Aouar selon nos informations.

Les officiels du jour

Après avoir résilié son contrat en janvier avec l'Atlético Mineiro, l'attaquant espagnol de 33 ans, Diego Costa, était libre de tout contrat. Il s'est engagé ce lundi avec Wolverhampton jusqu'à la fin de la saison 2022/23, sous réserve d'une «autorisation internationale», précise le communiqué. Thiago Motta retrouve un banc ! Après des expériences mitigées au Genoa et à la Spezia, l'entraîneur italien va connaître un troisième banc en Italie avec le Bologne FC. Le directeur général Claudio Fenucci avait déjà vendu la mèche ce week-end. La nouvelle a été confirmée ce lundi. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2024. À 35 ans, Arda Turan vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel. Le milieu offensif s’était fait connaître avec le Galatasaray avant d’éclore à l’Atlético de Madrid.