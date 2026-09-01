Duje Caleta-Car résilie à l’OL et signe à Sassuolo

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Duje Caleta-Car (29 ans) n’est plus un joueur de l’Olympique Lyonnais. Les Gones vient d’officialiser son départ ce mardi par le biais d’un communiqué de presse officiel.

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«L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Duje Caleta-Car pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2027. Arrivé en 2023 en provenance de Southampton, sous la forme d’un prêt avant son transfert définitif en 2024, Duje Caleta-Car a disputé 57 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs lyonnaises. Durant son passage à l’OL, le défenseur de 29 ans a notamment participé au parcours jusqu’en finale de la Coupe de France en 2024 ainsi qu’au retour du club en Coupe d’Europe, avant de rejoindre la Real Sociedad en prêt la saison dernière. L’Olympique Lyonnais souhaite une pleine réussite à Duje Caleta-Car pour la suite de sa carrière en série A à Sassuolo, où il retrouvera notamment Nemanja Matic.»