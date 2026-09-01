Menu Rechercher
Commenter 14
Officiel Ligue 1

Duje Caleta-Car résilie à l’OL et signe à Sassuolo

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Duje Caleta-Car à l'OL @Maxppp

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Duje Caleta-Car (29 ans) n’est plus un joueur de l’Olympique Lyonnais. Les Gones vient d’officialiser son départ ce mardi par le biais d’un communiqué de presse officiel.

La suite après cette publicité

«L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Duje Caleta-Car pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2027. Arrivé en 2023 en provenance de Southampton, sous la forme d’un prêt avant son transfert définitif en 2024, Duje Caleta-Car a disputé 57 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs lyonnaises. Durant son passage à l’OL, le défenseur de 29 ans a notamment participé au parcours jusqu’en finale de la Coupe de France en 2024 ainsi qu’au retour du club en Coupe d’Europe, avant de rejoindre la Real Sociedad en prêt la saison dernière. L’Olympique Lyonnais souhaite une pleine réussite à Duje Caleta-Car pour la suite de sa carrière en série A à Sassuolo, où il retrouvera notamment Nemanja Matic.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Sassuolo
Duje Ćaleta-Car

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Sassuolo Logo Sassuolo
Duje Ćaleta-Car Duje Ćaleta-Car
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier