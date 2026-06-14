Côte d’Ivoire - Équateur : les compositions officielles

Ce lundi, la première journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. On a le droit à un joli choc dans le groupe E entre deux outsiders comme la Côte d’Ivoire et l’Équateur. Les Éléphants s’organisent dans un 4-4-2 avec Yahia Fofana qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan en défense. Franck Kessié compose l’entrejeu avec Seko Fofana tandis que Yan Diomandé et Bazoumana Touré occupent les ailes. En pointe, Elye Wahi est accompagné par Nicolas Pépé.

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De son côté, la Tri s’articule dans un 3-4-2-1 avec Hernán Galindez dans les cages derrière Joël Ordoñez, Willian Pacho et Piero Hincapié. Le milieu de terrain est assuré par Moises Caicedo, Pedro Vite avec Alan Franco et Alan Minda dans les couloirs. Devant, Enner Valencia est soutenu par Gonzalo Plata et John Yeboah.

Les compositions

Côte d’Ivoire :

Équateur :

Lundi 15 juin

Suède - Tunisie (4h) sur beIN Sport 1

Espagne - Cap-Vert (18h) sur beIN Sport 1 et M6

Belgique - Égypte (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Arabie Saoudite - Uruguay (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Mardi 16 juin