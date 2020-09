Serie A : Sassuolo déroule face au promu Spezia

La 2e journée de Serie A se poursuivait avec une rencontre entre Sassuolo, séduisant 8e de Serie A la saison dernière, et le promu Spezia qui disputait le 1er match dans l'élite de son histoire, en 144 années d'existence. Et cela a été compliqué. Si les locaux tenaient un match nul à la pause, Galabinov répondant à Djuricic, ils ont craqué après l'heure de jeu.

En 3 minutes d'abord avec un penalty de Berardi (1-2, 64e) puis un but du Français Grégoire Defrel (1-3, 66e). Un quatrième but de Caputo venait alourdir la marque, lui qui s'était vu refuser 3 buts par la VAR pour hors-jeu plus tôt dans le match (1-4, 76e). Avec ce succès, le club d'Émilie-Romagne se paye le luxe de prendre la tête du championnat alors que les Liguriens prennent la 16e place provisoire.