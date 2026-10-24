Liga
Real Madrid : José Mourinho répond à Fermín López
«Ce discours devient un peu fatigant.» Ces dernières heures, Fermín López n’a pas hésité à tacler l’attitude du Real Madrid avec l’arbitrage. Le milieu de terrain du Barça estime que c’est une forme de pression exercée sur les hommes en noir.
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Ces déclarations sont revenues aux oreilles de José Mourinho en conférence de presse, qui a répondu à son adversaire de demain dans le Clásico. «D’autres choses nous fatiguent et elles continuent à se produire.» Encore une manière d’ajouter un peu de pression sur les arbitres.
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