Javier Tebas annonce que le Real Madrid peut recruter Mbappé et Haaland

Après s'en être pris à plusieurs reprises au Paris Saint-Germain, le président de la Liga, Javier Tebas, a évoqué les possibilités du Real Madrid sur le prochain mercato estival. Et pour lui, les Merengues peuvent très clairement rêver en grand, à savoir s'offrir le duo Kylian Mbappé et Erling Haaland.«Ils ont vendu pour 200 millions d'euros de joueurs. Ils ont assez de cash pour signer Mbappé et Haaland ensemble. Ils n'ont pas perdu d'argent. En plus de cela, ils ont vendu des actifs», a-t-il déclaré dans des propos récoltés par AS.

Javier Tebas s'en est également pris à la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui n'impose pas de salary cap. «Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que quelqu'un qui perd 400 millions, a 500 millions dans sa masse salariale peut se permettre de rejeter des offres pour Mbappé. Les règles de contrôle de la France sont défaillantes, elles se sont ouvertes pour nuire au marché européen. Le système de l'UEFA est erroné. Nous faisons l'inverse de ce qui devrait se faire. Il faut faire venir des investisseurs, mais pas avec des contributions illimitées et des pertes constantes.»