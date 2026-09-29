Le communiqué cinglant de la Premier League contre Manchester City

Manchester City est vraiment dans de sales draps. Le 25 septembre dernier, The Athletic lâchait une véritable bombe dans l’affaire du « procès du siècle ». Le média anglophone affirmait que les Skyblues avaient été reconnus coupables de 114 des 115 infractions du fair-play financier de la Premier League. Un véritable coup de tonnerre. L’ancien club de Pep Guardiola avait alors réagi en affirmant qu’il s’en référait à son communiqué publié en 2023, année de l’accusation officielle faite par la Premier League. City assure être dans son bon droit, mais l’inquiétude chez ses fans est plus que palpable. Le journaliste ayant publié le scoop, le très sérieux David Ornstein, a été victime d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, tandis que le chanteur du groupe Oasis, Liam Gallagher, s’est improvisé « insider » en affirmant que son club de coeur n’allait pas être lourdement sanctionné, à l’heure où une possible relégation est évoquée. «Tout juste informé par quelqu’un dans une position très très élevée que si on perd notre appel – ce qui n’arrivera pas – on aura une amende et une interdiction de recrutement et c’est tout, alors tous vous, ces désespérés et névrosés, fermez-la jusqu’à Manchester City-Liverpool.»

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Depuis, la Premier League est sortie du silence ce mardi après-midi. Et dans un communiqué publié sur son site officiel, elle confirme les charges retenues contre Manchester City et ajoute même que les Cityzens ont été reconnus coupables de tous les chefs d’accusation :

« Une commission indépendante a déclaré le Manchester City FC coupable de tous les chefs d’accusation liés à des violations graves des règles financières de la Premier League sur une période de neuf saisons, ainsi que de la majorité des chefs d’accusation relatifs à son manque de coopération avec l’enquête menée par la Ligue.

La commission indépendante a constaté qu’entre les saisons 2009/10 et 2017/18 :

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- Manchester City a conclu des contrats « fictifs » (qui donnaient une image fausse de l’accord réel entre les parties) avec plusieurs de ses partenaires commerciaux, tout en s’appuyant sur des accords « fictifs » conclus avec d’autres, afin de gonfler artificiellement les recettes du club et de réduire ses coûts.

- Le club a déposé des comptes erronés et dissimulé la situation financière réelle de ses auditeurs et aux instances de régulation du football.

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- Manchester City a gravement enfreint les limites de dépenses fixées tant par la Premier League que par l’UEFA.

- Au cours de l’enquête de la Premier League, Manchester City a commis de multiples manquements à ses obligations de coopération et de bonne foi absolue envers la Ligue (trois des quatre manquements allégués ont été retenus).

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La Commission indépendante a constaté que Manchester City avait conclu, au cours de cette période, des accords commerciaux « fictifs » avec plusieurs de ses sponsors, dans le cadre d’un dispositif de financement déguisé, en vertu duquel ces entreprises n’étaient tenues de verser qu’une partie des frais de sponsoring correspondants. Le reste était financé par Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propriétaire du club. Dans le cadre de ce dispositif, d’autres accords « fictifs », financés par l’ADUG, ont été conclus afin de permettre au club d’enregistrer des charges d’exploitation inférieures à celles qu’il avait réellement engagées, ainsi qu’un accord circulaire « fictif » avec Fordham, une entité qui a racheté les droits à l’image des joueurs du club, financé par l’ADUG. Il a été établi que ces montages avaient pour objectif de gonfler artificiellement les recettes du club et de réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling (environ 1,050 milliard d’euros) au cours de la période concernée, afin de donner l’impression de se conformer aux règles financières. La Commission a constaté que cela avait eu pour conséquence que le club avait déposé des comptes erronés et dissimulé la situation financière réelle à ses auditeurs et aux instances de régulation du football. La Commission a conclu que « par son comportement, le club avait clairement l’intention de contourner les règles de la Premier League ». En conséquence, Manchester City n’a pas déclaré avec exactitude ses recettes et ses dépenses au regard des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League ainsi que des règles de l’UEFA relatives à l’octroi de licences aux clubs et au fair-play financier. La Commission a constaté que, si tous les accords concernés avaient été correctement déclarés dans les comptes du club, celui-ci aurait dépassé de manière très importante les plafonds de dépenses fixés tant par la Ligue que par l’UEFA.

De plus, au cours de l’enquête de quatre ans menée par la Premier League, le club a commis de multiples manquements à ses obligations de coopération et de bonne foi absolue envers la Ligue. La Commission a conclu que le club avait « déployé des efforts concertés pour entraver et faire échouer l’enquête de la Premier League ».

La sanction va bientôt tomber

Officiellement mis en cause par un organisme indépendant, Manchester City n’a toutefois pas encore été sanctionné. « Les faits ayant été établis, la question des sanctions sera traitée séparément lors d’une nouvelle audience devant la Commission indépendante. Conformément au règlement de la Premier League, cette audience restera privée et confidentielle jusqu’à ce que la publication de ses conclusions soit autorisée. Le club dispose d’un droit de recours contre les conclusions de la Commission indépendante et a jusqu’au vendredi 2 octobre pour exercer ce droit. Le conseil d’administration de la Premier League a pour objectif que l’ensemble de la procédure (y compris les éventuels recours et la publication des décisions pertinentes) soit menée à bien dans les meilleurs délais », explique le communiqué.

Et au vu de ce qu’a indiqué Richard Masters, le directeur général de la Premier League, Manchester City a de quoi être inquiet. « L’une des responsabilités essentielles de la Premier League est de veiller à ce que les règlements, approuvés par les clubs eux-mêmes, soient respectés afin de protéger l’intégrité de la compétition. Il est primordial que la Ligue reste compétitive et équitable pour tous les clubs et pour les supporters. Nous prenons ce rôle extrêmement au sérieux. Cette affaire disciplinaire, ainsi que cette décision, sont les plus importantes de l’histoire de la Premier League. Certains éléments de l’affaire restent à trancher, notamment, et c’est essentiel, la nature des sanctions qui devront être prononcées pour ces infractions. Maintenant que nous disposons de la décision de la Commission, nous nous engageons à mener rapidement à bien le reste de la procédure, afin d’apporter des certitudes à la Ligue, à nos clubs et à nos supporters. » Le verdict final approche.