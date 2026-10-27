Une star chinoise se désabonne de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux

La polémique chinoise autour de Kylian Mbappé continue de prendre de l’ampleur. Le 27 octobre, Fan Zhendong, star chinoise du tennis de table, a cessé de suivre l’attaquant du Real Madrid sur les réseaux sociaux, selon le média chinois Dongqiudi. Un geste remarqué alors que le capitaine des Bleus fait face à une vague de critiques dans le pays après ses propos sur Mao Zedong.

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Avant cette décision, Fan Zhendong suivait 54 comptes sur la plateforme, dont celui de Mbappé. Ce nombre est désormais passé à 53, le Français ayant disparu de sa liste d’abonnements. Ce geste intervient alors que plusieurs marques chinoises ont rompu leurs contrats avec le joueur et que des acteurs du football et du jeu vidéo ont également annoncé des mesures à son encontre.