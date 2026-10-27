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Ballon d’Or Bundesliga

Ballon d’Or : Harry Kane portait une Rolex à plus d’1 M€ lors de la cérémonie

Par Allan Brevi
1 min.

Harry Kane a marqué les esprits lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, organisée ce lundi soir au London Palladium. Le capitaine anglais est arrivé aux côtés de son épouse, Katie Goodland, avec une Rolex Cosmograph Daytona « Saphir Bleu » particulièrement rare, dont la valeur est estimée à près d’un million de livres sterling, soit environ 1,15 million d’euros. Ce modèle exclusif, doté d’un cadran en météorite et d’une lunette sertie de saphirs bleus, fait partie des pièces les plus recherchées de la marque suisse, comme le rapporte The Sun.

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Mais la montre de luxe est finalement passée au second plan face à la consécration du buteur du Bayern Munich. Auteur d’une saison exceptionnelle, Kane a remporté son premier Ballon d’Or et est devenu le premier Anglais à recevoir cette distinction depuis Michael Owen en 2001. Il a également décroché le trophée Gerd Müller, récompensant ses performances offensives, au terme d’une soirée qui restera historique pour le capitaine des Three Lions.

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