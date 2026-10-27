Ballon d’Or : Harry Kane portait une Rolex à plus d’1 M€ lors de la cérémonie

Harry Kane a marqué les esprits lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, organisée ce lundi soir au London Palladium. Le capitaine anglais est arrivé aux côtés de son épouse, Katie Goodland, avec une Rolex Cosmograph Daytona « Saphir Bleu » particulièrement rare, dont la valeur est estimée à près d’un million de livres sterling, soit environ 1,15 million d’euros. Ce modèle exclusif, doté d’un cadran en météorite et d’une lunette sertie de saphirs bleus, fait partie des pièces les plus recherchées de la marque suisse, comme le rapporte The Sun.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Harry Kane wore an ULTRA-RARE Rolex Daytona worth almost £1 MILLION to the Ballon d’Or ceremony! The watch is made from 18-carat white gold and features 36 blue sapphires around its bezel. https://t.co/wZEEdIiOUJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2026

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Mais la montre de luxe est finalement passée au second plan face à la consécration du buteur du Bayern Munich. Auteur d’une saison exceptionnelle, Kane a remporté son premier Ballon d’Or et est devenu le premier Anglais à recevoir cette distinction depuis Michael Owen en 2001. Il a également décroché le trophée Gerd Müller, récompensant ses performances offensives, au terme d’une soirée qui restera historique pour le capitaine des Three Lions.