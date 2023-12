OL : l’avis tranché de Sidney Govou sur la première de Pierre Sage

Ce samedi, l’OL a affiché son plus beau visage de la saison malgré la défaite à Lens (3-2). Toujours derniers de Ligue 1, les Gones ont réalisé une prestation qui appelle à l’optimisme au sein des rangs rhodaniens. Derrière cette amélioration, un homme : Pierre Sage. L’intérimaire de 44 ans, qui n’a eu le groupe à sa disposition que le temps de quelques jours, a, semble-t-il, donné des consignes bien plus claires que celles de son prédécesseur, Fabio Grosso. Une simplicité qui a plus aux dirigeants lyonnais qui pourraient finalement donner plus de temps à l’ancien adjoint de Habib Beye pour s’exprimer.

Son approche psychologique et tactique a également plu à Sidney Govou comme l’ancien ailier de l’OL l’a expliqué dans sa tribune hebdomadaire pour Le Progrès : «À Marseille, il faudra continuer dans le sens vu à Lens. Au niveau comptable, ça n’a pas été bon puisqu’il y a eu la défaite, mais ça fait tellement longtemps que je n’avais pas vu une équipe lyonnaise avec autant de cohérence dans le jeu ! Il y a forcément une relation de cause à effet avec le changement d’entraîneur. L’arrivée de Pierre Sage n’a pas pu révolutionner, en deux jours, l’approche tactique des joueurs. Mais je pense que mentalement, l’approche a été différente. Le projet de jeu a été simplifié. Pierre Sage va sans doute vouloir continuer de cette manière à Marseille.» Tout le monde semble donc enjoué à l’idée de voir Pierre Sage et ses hommes à l’œuvre ce mercredi au Vélodrome.