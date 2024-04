OL : Pierre Sage est soulagé pour le diplôme d’entraîneur

Directeur du centre de formation de l’OL, Pierre Sage (44 ans) a pris place sur le banc de l’équipe professionnelle après l’échec Fabio Grosso. Depuis, le technicien français a réussi à remettre les Gones sur de bons rails. Mais son avenir n’est pas encore décidé, d’autant que l’OL doit payer une amende de 25 000 euros par match puisque Sage n’a pas les diplômes requis pour entraîner en L1. Mais la FFF, qui ne l’avait pas sélectionné pour participer à la prochaine session pour obtenir le BEPF, a décidé d’accepter la requête des Lyonnais. Sage pourra donc passer son diplôme d’entraîneur cet été. Il a évoqué ce sujet en conférence de presse ce vendredi.

«Je ne serai pas formé, je vais devoir écrire un dossier de 500 pages. Je suis heureux du dénouement, mais je suis un peu déçu de la forme. J’aurais aimé assister à la formation, mais malheureusement, je n’avais pas les prérequis nécessaires. Je vais devoir rédiger un gros dossier dans lequel je dois relater 8 activités correspondant aux compétences visées, en décrivant comment j’ai acquis ces compétences dans mon parcours. Ça fait un bon dossier, j’en ai déjà fait un pour mon formateur. Je vous avoue que j’aurais préféré suivre la formation, mais certaines choses sont possibles et d’autres impossibles. Comme dans tout ce que je fais dans ma vie, je vais le faire à fond. C’est une excellente nouvelle, cela va permettre au club de se positionner et surtout de réaliser des économies de 25 000 euros par match. Mes dirigeants m’ont beaucoup soutenu et je les en remercie une nouvelle fois. Comme dans toutes les choses, il y a des avantages et des inconvénients. Je me formerai à ma manière. J’ai de bonnes capacités d’adaptation donc je n’ai pas de problème avec le travail. Ce qui est prioritaire pour moi, c’est ce qui se passe avec l’équipe : la fin du championnat, la Coupe de France et ma relation avec les joueurs. J’espère avoir terminé avant les vacances.» Sage va donc avoir du pain sur la planche, en plus de ses diverses missions à l’OL.

