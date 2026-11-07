Premier League : Arsenal s’impose dans la douleur, Newcastle accroché

Arsenal a assuré l’essentiel ce samedi en Premier League. Opposés à Hull City, les Gunners ont dû batailler pour décrocher une courte victoire (1-0), grâce à Martin Ødegaard, qui a délivré les siens. Un succès précieux pour les hommes de Mikel Arteta, qui empochent trois points supplémentaires et prennent le large en tête de la Premier League. Arsenal conforte sa place de leader avec 27 points et prend provisoirement six longueurs d’avance sur Manchester City, qui doit encore jouer.

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De son côté, Newcastle a laissé filer deux points sur la pelouse de Fulham (1-1). Les Magpies avaient pourtant pris l’avantage grâce à Jacob Murphy avant de concéder l’égalisation de Rodrigo Muniz quelques minutes plus tard. Un résultat frustrant pour Newcastle, qui reste englué dans le ventre mou du classement avec 12 points, tandis que Fulham grimpe à 10 unités et prend un peu d’air sur la zone rouge.