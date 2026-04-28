Ligue des Champions
LdC : des débordements en marge de PSG-Bayern
3 min.
@Maxppp
Le PSG et le Bayern ont offert un spectacle grandiose dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions (5-4) et se retrouveront la semaine prochaine en Bavière pour livrer un verdict à cette double confrontation déjà mythique.
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Plus tristes, des débordements ont eu lieu à la sortie du Parc des Princes, obligeant les forces de l’ordre à se déployer. Des supporters ont notamment tiré des feux d’artifice après la rencontre, selon les images recueillies par Brut.
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