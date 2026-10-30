Ligue 1
PSG : le nouveau but de Mika Godts
1 min.
@Maxppp
Décisif face à l’OL lundi dernier, Mika Godts a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, ce vendredi, face au Havre. Alors que les Parisiens étaient menés au score, le Belge a finalement relancé les siens.
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MIKA GODTS EST ON FIRE 🇧🇪— L1+ (@ligue1plus) October 30, 2026
Un deuxième but consécutif pour le Belge et le @PSG_inside n’aura pas douté longtemps face à la lanterne rouge du championnat !
#HACPSG https://t.co/FOjzWqIhf0
Sur une longue diagonale de Hernandez, Hakimi passait devant son adversaire et trouvait Godts, qui concluait d’un plat du pied droit parfait. Une réalisation qui permet au joueur de 21 ans de confirmer sa montée en puissance sous le maillot parisien.
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