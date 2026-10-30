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Ligue 1

PSG : le nouveau but de Mika Godts

Par Josué Cassé
1 min.
Mika Godts @Maxppp
Le Havre 1-2 PSG
winamax
1 24.0 N 6.75 2 1.07 1er pari remboursé

Décisif face à l’OL lundi dernier, Mika Godts a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, ce vendredi, face au Havre. Alors que les Parisiens étaient menés au score, le Belge a finalement relancé les siens.

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Sur une longue diagonale de Hernandez, Hakimi passait devant son adversaire et trouvait Godts, qui concluait d’un plat du pied droit parfait. Une réalisation qui permet au joueur de 21 ans de confirmer sa montée en puissance sous le maillot parisien.

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