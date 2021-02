Mauricio Pochettino veux exorciser les vieux démons du PSG face au Barça

Nous sommes à 24 heures de ce 8e de finale aller tant attendu entre le Barça et le PSG (à suivre en live commenté sur Foot Mercato demain soir). Évidemment, 4 ans après, le spectre de la remontada est dans les têtes, parisiennes comme catalanes. Depuis ce séisme, le club français a beaucoup progressé, a connu de nouveaux bas, comme cette piteuse élimination en Ligue des Champions face à Manchester United en 2019, et des hauts avec la finale de C1 atteinte en août dernier. Malgré la défaite en finale contre le Bayern, le club de la capitale ne fait rire personne. Il est devenu un grand d'Europe, mais tous les géants ont un talon d'Achille. Au PSG, il s'appelle le Barça.

La suite après cette publicité

Les deux équipes ont changé en partie. Neymar, qui sera absent demain soir au Nou Camp, est même passé dans le camp d'en face. Seulement, il faut vaincre le signe indien pour le champion de France, dont le mental est encore jugé fragile parfois. «Je suis très calme. L’histoire est ce qu’elle est. Pour nous, c’est une réalité différente. Ce qu’il s’est passé, on ne peut pas l’effacer, mais il s’agit de construire un meilleur futur. C’est notre intention ainsi que celle des joueurs, du club, l’idée de faire quelque chose de mieux. C’est notre objectif », tente de rassurer Pochettino, présent au PSG depuis début janvier seulement. L'Argentin n'a probablement pas encore eu le temps d'évaluer toutes les composantes de son effectif et du club.

Pochettino rassure tout le monde

«J’ai trouvé une équipe fantastique et une ouverture mentale incroyable. Les joueurs suivent nos instructions. Ils veulent construire quelque chose ensemble. En commençant par le président et le directeur sportif. L’idée, c’est de construire une identité. (...) Nous avons trouvé une équipe merveilleuse. Les joueurs s’entendent bien, ils aiment s’entraîner, et être ensemble. Nous sommes très contents, humainement notamment.» Pochettino sait qu'un immense défi l'attend. Son premier au PSG, qui ne se trouve pas dans sa meilleure forme en ce début d'année 2021. Selon lui, il faut dégonfler un tel événement, ne pas le craindre mais le rendre motivant.

«Je crois qu’aujourd'hui au foot, ceux qui ont la chance de faire partie de cette industrie, nous sommes passés de la passion à l’obsession. On aime tellement ce sport que nous passons la journée à y penser. C’est de façon positive. C’est un pas au-delà de la passion. Je parle aussi de cette excitation. Il y a tellement d’émotions de la part des joueurs, des supporters, du staff. Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions. C’est une grande pression, mais c’est une grande passion. » D'autant qu'en face, depuis la venue de Ronald Koeman, le Barça est devenu «une équipe beaucoup plus solide» pour reprendre les mots de Pochettino. «Ce n’est pas une surprise pour moi de les voir dans un meilleur moment. » Pas une surprise mais l'adversité est donc plus importante.