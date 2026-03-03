Grosse polémique autour de la démolition d’un stade mythique en Algérie

La démolition imminente du mythique Stade Bologhine d’Alger provoque une vive polémique en Algérie. Construit en 1935 à l’époque coloniale et plus tard rebaptisé Omar Hamadi en hommage à l’un des pionniers de la révolution algérienne, ce stade a été le théâtre des exploits de l’USM Alger et, ponctuellement, du MC Alger depuis l’indépendance. Fermée aux compétitions officielles depuis 2022, l’enceinte de 9 000 places est désormais fortement endommagée par la corrosion, aggravée par sa proximité avec la mer, et toute tentative de rénovation avait échoué, rendant sa conservation peu réaliste selon les experts.

La suite après cette publicité

Face à cette situation, les autorités planifient de transformer le site en parc végétal afin de compenser le manque d’espaces verts dans le quartier selon le quotidien algérien El Khabar. Cette perspective de disparition du Stade Bologhine suscite l’indignation des supporters des clubs concernés ainsi que d’une partie de la presse locale, qui regrettent la perte d’un lieu chargé d’histoire sportive et culturelle à Alger.