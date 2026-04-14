Ligue des Champions
Liverpool-PSG : en pleurs, Hugo Ekitike sort sur civière
1 min.
@Maxppp
Liverpool défie le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de Ligue des Champions. Et pour ce match retour (défaite 2-0 à l’aller au Parc des Princes), les Reds vont devoir essayer de réaliser l’exploit sans Hugo Ekitike.
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CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:38
Les images terribles d'Hugo Ekitiké qui s'écroule sur la pelouse d'Anfield et doit sortir sur civière 😭💔Voir sur X
On espère te revoir vite sur les terrains @hekitike9 ❤️
#LIVPSG | #UCL
On espère te revoir vite sur les terrains @hekitike9 ❤️
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À la 28e minute, le Français tente de prendre appui sur sa jambe droite pour aller au duel avec Willian Pacho avant de s’effondrer tout seul. Évacué sur civière et en pleurs, l’international français semble touché au talon d’Achille. De quoi laisser planer de gros doutes sur sa participation au Mondial 2026.
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