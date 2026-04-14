Liverpool-PSG : en pleurs, Hugo Ekitike sort sur civière

Liverpool défie le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de Ligue des Champions. Et pour ce match retour (défaite 2-0 à l’aller au Parc des Princes), les Reds vont devoir essayer de réaliser l’exploit sans Hugo Ekitike.

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À la 28e minute, le Français tente de prendre appui sur sa jambe droite pour aller au duel avec Willian Pacho avant de s’effondrer tout seul. Évacué sur civière et en pleurs, l’international français semble touché au talon d’Achille. De quoi laisser planer de gros doutes sur sa participation au Mondial 2026.