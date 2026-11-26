La FIFA a été victime d’une cyberattaque menée par le groupe de hackers « Boy Hacking Club ». Selon les premières informations, les cybercriminels auraient réussi à infiltrer les systèmes de l’instance mondiale du football en usurpant l’identité de membres du personnel. Le groupe affirme avoir dérobé plus de 12 Go de données confidentielles, mettant potentiellement en danger de nombreuses informations sensibles. Parmi les données compromises figureraient des documents d’identité et d’immigration, des informations concernant des dirigeants, des documents financiers et juridiques, ainsi que des éléments liés à la gouvernance interne de l’organisation et des captures d’écran.

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« La FIFA confirme avoir été victime d’une cyberattaque criminelle ayant permis un accès non autorisé à un ensemble limité d’informations personnelles et professionnelles », a déclaré un porte-parole de la FIFA auprès de The Athletic. Cet incident soulève de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité des données personnelles et professionnelles au sein des grandes organisations sportives internationales.