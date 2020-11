OL : Séville se place pour Jeff Reine-Adélaïde

En froid avec la direction lyonnaise, Jeff Reine-Adélaïde a tout fait pour changer d’air l’été dernier. S’il a un temps pensé rebondir du côté du Stade Rennais, c’est finalement à Nice que le milieu de terrain de 22 ans a atterri sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Et selon Estadio Deportivo, au cas où les Aiglons refusent de lever cette option, Séville pourrait être intéressé. Le journal andalou indique en effet que Monchi a placé JRA dans sa liste de cibles made in L1, après Florian Thauvin et Julian Draxler. Affaire à suivre.