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Algérie : Riyad Mahrez annonce sa retraite internationale

Par Dahbia Hattabi
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
Suisse 2-0 Algérie
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Ce matin, l’Algérie a quitté la Coupe du Monde 2026 après une défaite 2 à 0 face à la Suisse en 1/6e de finale. Il s’agissait du dernier match de Riyad Mahrez (35 ans) sous le maillot des Fennecs. Le joueur a annoncé sa retraite internationale après la rencontre. Ses propos sont relayés par La Gazette du Fennec.

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« Dernière apparition même avec la sélection. C’était mon dernier match. C’était un match à notre portée. On prend deux buts sur des erreurs, à ce niveau-là on paie cash.» Après 120 sélections (40 buts) et une CAN remportée, le capitaine tire sa révérence.

Pub. le - MAJ le
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