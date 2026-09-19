OM : Bruno Genesio déplore deux absents contre le PSG

L’OM se prépare au Classique face au PSG dimanche soir au CEPAC Vélodrome (c20h45). Les Marseillais espérèrent mettre fin à leur série de quatre défaites consécutives face au double champion d’Europe. Ils compteront deux absents dans leur groupe.

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« Comme face à Besiktas, seulement Kondo (Geoffrey Kondogbia) et Tochukwu (Nnadi) sont inaptes pour le match de Paris », révèle Bruno Genesio en conférence de presse, à la veille du match. Les deux milieux de terrain sont blessés.