Ligue 1
OM : Bruno Genesio déplore deux absents contre le PSG
L’OM se prépare au Classique face au PSG dimanche soir au CEPAC Vélodrome (c20h45). Les Marseillais espérèrent mettre fin à leur série de quatre défaites consécutives face au double champion d’Europe. Ils compteront deux absents dans leur groupe.
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« Comme face à Besiktas, seulement Kondo (Geoffrey Kondogbia) et Tochukwu (Nnadi) sont inaptes pour le match de Paris », révèle Bruno Genesio en conférence de presse, à la veille du match. Les deux milieux de terrain sont blessés.
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