Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

OM : Bruno Genesio déplore deux absents contre le PSG

Par Jordan Pardon - Maxime Barbaud
Marseille PSG Voir sur Ligue 1+

L’OM se prépare au Classique face au PSG dimanche soir au CEPAC Vélodrome (c20h45). Les Marseillais espérèrent mettre fin à leur série de quatre défaites consécutives face au double champion d’Europe. Ils compteront deux absents dans leur groupe.

La suite après cette publicité

« Comme face à Besiktas, seulement Kondo (Geoffrey Kondogbia) et Tochukwu (Nnadi) sont inaptes pour le match de Paris », révèle Bruno Genesio en conférence de presse, à la veille du match. Les deux milieux de terrain sont blessés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Geoffrey Kondogbia
Tochukwu Nnadi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia
Tochukwu Nnadi Tochukwu Nnadi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier