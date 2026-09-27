Mercato : le PSG avance ses pions pour JJ Gabriel

C’est un dossier qui passionne les foules, et surtout, les directeurs sportifs. JJ Gabriel veut quitter Manchester United, et le joueur qui va fêter ses 16 ans dans quelques jours ne va pas signer de contrat pro avec les Red Devils. Ce qui va, forcément, pousser les gros clubs européens à se positionner et un feuilleton est déjà bien lancé…

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Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone et le Real Madrid se livrent une belle bataille, avec les Merengues qui étaient annoncés en pole position par la presse espagnole. Deco, directeur sportif barcelonais, a d’ailleurs tenu à démentir l’intérêt du champion d’Espagne pour l’ailier de 15 ans. L’offre des Madrilènes serait notamment supérieure sur le plan financier.

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Le PSG a déjà discuté avec l’entourage

Mais voilà que Sport en dit un peu plus. On apprend que le Bayern Munich est arrivé en force dans ce dossier. Mais surtout, le média indique qu’aujourd’hui, il y a quatre clubs qui semblent au-dessus, et le nom de l’heureux élu qui accueillera Gabriel se jouera entre ces quatre : le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich… ainsi que le PSG. L’intérêt parisien était déjà connu, mais les décideurs parisiens ont déjà placé leurs premiers pions.

Le journal indique ainsi que le PSG est très intéressé par le joueur et son potentiel, et les dirigeants du champion d’Europe en titre ont déjà fait savoir à Ali Barat - l’agent qui gère les intérêts de JJ Gabriel - qu’ils sont intéressés, et qu’ils sont prêts à faire une offre si la porte est ouverte du côté du joueur. Une première approche très explicite donc, mais comme expliqué plus haut, la concurrence s’annonce rude pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier. Affaire à suivre…