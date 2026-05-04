CdM 2026 : l’Iran pose ses conditions à la FIFA avant sa participation

Le suspense autour de la participation de l’Iran à la Coupe du Monde 2026 semble enfin levé. Réuni en marge du congrès de la FIFA à Vancouver, Gianni Infantino a confirmé que la Team Melli sera bien présente aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Une annonce qui met fin à plusieurs mois d’incertitude dans un contexte géopolitique tendu, marqué par la guerre en Iran et de nombreuses interrogations autour de la sécurité et des conditions de participation de la sélection iranienne. Mais derrière cette validation sportive, la situation reste loin d’être totalement apaisée.

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En effet, le président de la fédération iranienne Mehdi Tadsch a adopté un ton très offensif à l’égard de la FIFA, estimant que l’institution est « affaiblie » et trop influencée par la politique internationale. Le dirigeant iranien a également posé plusieurs conditions fermes pour la participation de son pays, exigeant notamment l’absence de toute critique politique autour de l’équipe, la garantie de sécurité totale pour les joueurs et le staff, ainsi que la reconnaissance officielle des symboles de la République islamique. Des exigences qui illustrent un climat encore extrêmement sensible à quelques mois du tournoi…