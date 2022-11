CdM 2022, Suisse : la mère de Breel Embolo dézingue la fédération camerounaise

L'attaquant de la Suisse Breel Embolo (25 ans, 60 sélections, 12 buts) est natif de Yaoundé au Cameroun mais joue pour la Suisse. Ces deux pays se sont rencontrés lors du premier du groupe G pour une victoire des Suisses 1-0. Embolo fut l'unique buteur de la rencontre et a refusé de célébrer, par respect. Il s'en est suivi une hécatombe de critiques et d'insultes à l'égard de l'avant-centre de Monaco, notamment sur les réseaux sociaux.

« Laissez mon fils tranquille. Les Suisses l’ont formé, et il a fait le job. Et vous, au lieu de former vos joueurs, il n’y a que de la magouille chez vous. Pour entrer dans l’équipe nationale, vous devez donner telle somme, et il faut être dans Utopia (société de management qui gère l’image de Samuel Eto’o, ndlr), pendant que les Suisses forment mes enfants », a lancé la maman de ce dernier, à destination de la fédération camerounaise et des supporters mécontents, rapporte SeneNews.

