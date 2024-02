Ligue des Champions : Manchester City prend une option pour les quarts de finale

Après deux mois de pause, la Ligue des Champions est de retour. Pendant que le Real Madrid se rendait en Allemagne pour affronter le RB Leipzig, un autre favori de la compétition abordait ce tour avec pas mal de sérénité. Comme souvent ces dernières années, le tirage au sort a été clément avec Manchester City. Cette fois, c’est Copenhague qui se dresse face à lui durant ces 8es de finale. La chaude ambiance du Parken était sans doute la seule chose qui pouvait inquiéter les hommes de Pep Guardiola. Ce dernier en profitait d’ailleurs pour relancer Jack Grealish, titulaire avec Silva et Foden à la création, en soutien d’Haaland.

21 Possession 79 35 Duels gagnés 65 68 Passes réussies 93

Effectivement, les 40 000 spectateurs faisaient du bruit mais ça n’empêchait pas le champion d’Europe en titre d’entamer une large domination et d’enchaîner les situations dangereuses. Grabara devait s’employer sur cette tête de Dias et poussait un ouf de soulagement sur la reprise d’Aké (6e). Sur la frappe croisée de De Bruyne en revanche, il ne pouvait que constater les dégâts (0-1, 11e). Rien ne semblait entraver le chemin du rouleau compresseur, pas même la sortie sur blessure de Grealish (21e), décidément bien malheureux en ce moment. La barre sauvait Copenhague sur ce centre détourné de Vavro (23e), tandis que la reprise acrobatique d’Haaland finissait hors cadre (29e).

City assure l’essentiel, match difficile pour Haaland

Finalement, et comme souvent dans ce genre de situation, Manchester City était son principal ennemi. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé sur cette mauvaise relance d’Ederson directement sur Elyounoussi devant la surface, dont profitait Mattsson pour égaliser (1-1, 34e). Les Danois faisaient mouche sur leur premier tir. Une contrariété pour les Cityzens ? À peine un contre-temps. Après une tentative puissante de De Bruyne (42e), Bernardo Silva redonnait l’avantage aux siens juste avant la pause d’un subtil extérieur (1-2, 45e) à la suite d’un contre favorable de son capitaine belge. Il n’y avait plus qu’à se mettre à l’abri en seconde période pour éviter une nouvelle mauvaise surprise.

Les vagues reprenaient de plus belle à l’image de Bernardo Silva (51e) et cette frappe de De Bruyne (54e), néanmoins cette domination se faisait bien plus stérile. Les Skyblues se montraient moins tranchants face à une équipe toujours bien regroupée. Dans cette configuration, Haaland avait bien du mal à exister. Il y avait cette tête faiblarde (63e), puis une seconde sur le haut de barre (77e). Entre temps, Doku a bien essayé de dynamiter tout ça seulement Grabra se détendait bien (69e). C’est finalement Foden qui offrait un avantage plus large aux siens dans le temps additionnel (1-3, 90e+2), juste après un échec d’Haaland. Avec ce succès, City se met sur la bonne voie. Il faudra confirmer ce premier succès le 6 mars prochain à l’Etihad.