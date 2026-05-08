Le Real Madrid annonce les sanctions pour Federico Valverde et Aurélien Tchouameni !

Le verdict est tombé. Alors que le Real Madrid est actuellement plongé dans une crise sportive et institutionnelle, la saison des Merengues a pris une nouvelle tournure inattendue ces derniers jours. Symbole d’un collectif au bord de la rupture, le vestiaire a totalement implosé. Antonio Rüdiger s’est fait justice lui-même en giflant Álvaro Carreras mais la violence a atteint son paroxysme lors d’une altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni.

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Selon la presse espagnole, l’international français aurait, en effet, asséné un coup de poing à son coéquipier. Une information démentie par le Sud-Américain qui a tout de même dû se rendre à l’hôpital pour effectuer quelques points de suture. Si le chaos frappe Madrid, une question centrale se posait encore : quelles sanctions allait prendre la direction madrilène après ce triste épisode ? L’exclusion des deux joueurs, les placer sur le marché des transferts, une lourde suspension, une amende… de nombreuses options existaient. Le Real a finalement tranché.

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Valverde et Tchouameni s’en sortent très bien…

«Le Real Madrid C. F. informe que, suite aux événements qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire hier contre nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, tous deux sont comparus aujourd’hui devant l’enquêteur du dossier. Lors de cette apparition, les joueurs ont montré leur total regret pour ce qui s’est passé et se sont excusés les uns envers les autres», indique ainsi, ce vendredi, le Real dans un communiqué.

Avant d’ajouter : «ils ont également présenté leurs excuses au club, à ses coéquipiers, au staff technique et aux supporters, et tous deux se sont rendus disponibles auprès du Real Madrid pour accepter la sanction jugée appropriée par le club. Dans ces circonstances, le Real Madrid a décidé d’imposer une pénalité financière de cinq cent mille euros à chaque joueur, mettant ainsi fin aux procédures internes correspondantes». 500 000 euros d’amende, une sanction finalement très légère au regard de la gravité des événements…