Ligue des Champions

Inter : l’énorme erreur d’Akanji contre Bodo/Glimt

Par Maxime Barbaud
1 min.
Manuel Akanji avec l'Inter @Maxppp
Inter Milan 1-2 Bodø/Glimt

La qualification pour les 8es de finale s’éloigne pour l’Inter. Battu 3-1 à l’aller en Norvège, le club lombard est maintenant mené 0-1 par Bodo/Glimt à Giuseppe Meazza après l’heure de jeu. La faute à un but d’Hauge consécutif à une grosse erreur de Manuel Akanji.

CANAL+ Foot
🥶 HAUGE POSE LA CLIM À GIUSEPPE MEAZZA !

L'Inter a 30 minutes pour réaliser un véritable exploit et marquer 3 buts sur CANAL+FOOT 🖥️

#INTBOD | #UCL
A la relance, le défenseur suisse a tergiversé, pas aidé par le manque de solutions également. Blomberg en a profité pour se saisir du cuir et s’en aller défier Sommer. Si le portier suisse a remporté son duel, Hauge a surgi pour pousser le ballon au fond des filets.

Pub. le - MAJ le
