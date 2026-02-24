Ligue des Champions
Inter : l’énorme erreur d’Akanji contre Bodo/Glimt
La qualification pour les 8es de finale s’éloigne pour l’Inter. Battu 3-1 à l’aller en Norvège, le club lombard est maintenant mené 0-1 par Bodo/Glimt à Giuseppe Meazza après l’heure de jeu. La faute à un but d’Hauge consécutif à une grosse erreur de Manuel Akanji.
A la relance, le défenseur suisse a tergiversé, pas aidé par le manque de solutions également. Blomberg en a profité pour se saisir du cuir et s’en aller défier Sommer. Si le portier suisse a remporté son duel, Hauge a surgi pour pousser le ballon au fond des filets.
