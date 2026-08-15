Amical : Lorient balayé par Elversberg pour son dernier match de préparation

Après sa défaite contre Angers, le FC Lorient a enchaîné un nouveau revers dans cette préparation, cette fois-ci, contre Elversberg (4-1). Si les deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps après la réponse du jeune Mamadou Koné à l’ouverture du score allemande, les Bretons ont ensuite été dominés lors de la seconde période, encaissant notamment trois buts en 16 minutes.

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Les hommes d’Alexandre Dujeux, arrivé cet été en provenance du SCO, vont désormais préparer le début de cette saison de Ligue 1 2026/2027. Ils débuteront leur campagne en championnat contre l’OGC Nice, à l’Allianz Rivieira, samedi 22 août (20h45).