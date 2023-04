Serie A : la Salernitana arrache le nul contre l’Inter Milan

Incapable de gagner depuis le 5 mars dernier (5 matchs), l’Inter Milan a longtemps pensé retrouver le sourire ce vendredi, en ouverture de la 29e journée de la Serie A, sur la pelouse de la Salernitana. Mais les Granata ont de la ressource et ont arraché le point du match nul (1-1) dans la dernière minute du temps réglementaire. Les Milanais ont pourtant entamé cette partie de la meilleure des manières grâce à Gosens, buteur dès la 6e minute sur un service de Lukaku, qui a touché la barre par la suite. Ochoa, de retour en Italie l’hiver dernier, s’est lui parfaitement illustré dans ce match, à l’instar de cet incroyable double sauvetage devant Lukaku et De Vrij (64e).

Également impeccable devant Martinez (82e) et Lukaku (84e), le portier mexicain aura permis aux siens de conserver l’espoir de revenir dans ce match. Les valeureux efforts des locaux, à l’instar de cette énorme occasion de Dia, tout proche d’égaliser (71e), ont fini par être récompensés par un centre-tir faisant mouche du vétéran Candreva (90e). La Salernitana enchaîne un 5e nul de rang en Serie A et gratte un point important dans l’optique du maintien. L’Inter, qui pourra regretter son inefficacité offensive (25 frappes, 11 cadrées), manque l’occasion de remonter sur le podium du championnat italien et confirme sa mauvaise passe.

