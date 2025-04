Mediapro charge violemment LaLiga

Alors que la société de télécommunications Host Broadcast Services (HBS) a été sélectionnée lundi par LaLiga pour réaliser la production télévisée du championnat de première et deuxième division pour les cinq prochaines saisons, Mediapro - qui assurait jusqu’alors la production - s’est emporté affirmant dans un communiqué que la décision de LaLiga est «surprenante» et considérant que son offre économique et technique présentée lors de l’appel d’offres organisé par la Ligue est «la meilleure parmi toutes celles présentées».

«D’un point de vue économique, c’est l’offre la moins chère pour la Ligue et pour les clubs et améliore techniquement les exigences établies par la Ligue. Il est inouï que la Liga ait opté pour une offre plus chère et un fournisseur suisse qui ne dispose pas d’un seul moyen technique en Espagne ni d’une expérience dans la production télévisée d’une compétition comme la Liga qui se déroule sur toute une saison. Par conséquent, les critères appliqués pour le prix ne peuvent pas être dus à des raisons techniques ou économiques», précise Mediapro.