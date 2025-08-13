Supercoupe : le premier but encaissé par Lucas Chevalier avec le PSG

Premier match, premiers arrêts, mais aussi premier but encaissé pour Lucas Chevalier avec le PSG. Titulaire ce soir en Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham, le portier français avait réalisé un début de partie sérieux et appliqué. Vigilant sur une première tentative de Richarlison, c’est finalement devant Van de Ven qu’il a dû s’incliner.

À la suite d’un coup franc joué par Vicario depuis la ligne médiane, Romero remettait le ballon dans la boîte pour Palhinha, qui plaçait un coup de tête repoussé miraculeusement par Chevalier. Laissé à l’abandon par sa défense, il était impuissant face à Van de Ven, qui poussait le ballon au fond des filets. Les Parisiens sont menés 1-0 à la pause du côté d’Udine.